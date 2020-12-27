انطلاق التدريب العملي لبرنامج المسئول الحكومي المحترف بالبحيرة

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن اليوم شهد انطلاق فاعليات التدريب العملي والفعلي لبرنامج المسئول الحكومي المحترف، الذي تقدمه الأكاديمية الوطنية للتدريب للعمل على تخريج مسئول حكومي يتمتع بالمهارة والإتقان، ويساهم في إصلاح الجهاز الإداري للدولة، وذلك تزامنا مع التحول الرقمي والتطوير المؤسسي.

كما تهدف الدورة إلى النهوض بالموظف مقدم الخدمات الجماهيرية لمستوى لائق من الكفاءة وتنمية مفاهيم الإدارة الحديثة وخدمة العملاء وكذلك مكافحة الفساد داخل بيئة العمل، حيث وضعت الأكاديمية منهجية تدريبية للبرنامج التدريبي من خلال حزمتين تدريبيتين (تنمية مهارات – تخصصية) لمدة زمنية 45 يوما، تنقسم إلى 25 يوما تدريبيا من خلال المنصة الرقمية الخاصة بالأكاديمية و20 يوما تدريبيا من خلال التدريب الفعلي داخل القاعات بالمحافظة.

وأوضح أن عدد المتدربين المستهدفين بالبحيرة 405 متدربين تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات بمعدل 4 ساعات تدريب يوميا ولمدة 20 يوما، مع تطبيق كافة الإجراءات والوقائية الاحترازية ومنها توفير كمامات طبية وكحل وطاقم طبي من مديرية الصحة لفحص المتدربين وقياس درجة الحرارة قبل الدخول للقاعة التدريبية يوميا وتعقيم القاعات بشكل دوري قبل وأثناء وبعد اليوم التدريبي.