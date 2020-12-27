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وزير خارجية ألمانيا يدعو لتوزيع عادل للقاحات كورونا على مستوى العالم

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
د ب أ
نشر في: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 10:13 ص | آخر تحديث: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 10:13 ص

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، للتفكير خارج الحدود الوطنية فيما يتعلق بلقاحات فيروس كورونا المستجد.

وقال ماس لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" إنه "صحيح أن الأمر يتعلق حاليا في البداية بعدالة التوزيع في بلدنا"، إلا أنه لابد في الوقت ذاته من الانتباه إلى ألا يتم قطع إمدادات اللقاح عن مناطق بأكملها.

وأضاف وزير الخارجية الاتحادي: "لن يكن كل واحد منا بأمان إلا إذا كنا جميعا على مستوى العالم بمأمن عن هذا الفيروس"، محذرا من أنه من الممكن أن يعود الفيروس إذا لم يكن هناك توزيع للقاحات على مساحات عريضة على مستوى العالم.

وتابع ماس: "لهذا السبب تتمثل مسألة فاعلية مكافحة الوباء أيضا في ألا يهتم المرء لأمر نفسه فحسب، وإنما يهتم أيضا بأن يتم القضاء على الفيروس في جميع أنحاء العالم".

يذكر أن مجموعة العشرين (جي20) التي تضم أكبر قوى اقتصادية بالعالم وتندرج ألمانيا ضمنها أيضا، تعهدت في نوفمبر الماضي بتوزيع عادل للقاحات على مستوى العالم.


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