تتبع قبيلة توراجان الإندونيسية، البالغ عددها مليون فرد، طقوسًا غريبة خلال شهر أغسطس وهو نبش القبور بهدف التقاط صور مع المتوفين وتنظيف قبورهم.

وتحفر تلك القبيلة التي تعيش في جزيرة سولاويزي الإندونيسية، قبور أقاربهم الموتى مرة كل 3 سنوات؛ لتنظيف القبر والهيكل العظمي ووضع الملابس عليه كأنه مازال على قيد الحياة، ويُعرف ذلك بطقوس "مانيني".

وبحسب جريدة "الخليج اليوم" التي تصدر باللغة الإنجليزية، فإن أفراد القبيلة يتحدثون أحيانًا مع هياكل الموتى بعد إخراجهم من القبور ويطلبوا منهم أن يتمنوا لهم الصحة والسعادة.

وبمجرد إخراجهم من القبور يتم معاملتها بشكل جيد كأنهم ليسوا أموات، وتقوم القبيلة أو العائلة صاحبة المتوفي بوضعه في الشمس حتى يجف هيكله العظمي بالكامل ثم تنظيفه ووضع الملابس عليه.

وبعد إخراج الجثث ووضع الملابس عليهم، تنظم القبيلة وليمة، وتذبح خنزيرا لهذه المناسبة، وتقيم احتفالية والتقاط صور للمتوفين بمفردهم وهم يشربون السجائر أو يرقصون، ثم صور تجمع كل متوفي بأقاربه.

وما يساعدهم على القيام بتلك الطقوس سنويًا، الحفاظ على الهيكل العظمي الخاص بالموتى من خلال تحنيط المتوفي بمجرد خروج الروح بالخل وأوراق الشاي أو حقنه بمحلول "الفورمالديهايد".