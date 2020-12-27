وزيرة الدفاع الألمانية تناشد وزير المالية المشاركة في النقاش حول تسليح الجيش بطائرات بدون طيار

ناشدت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب-كارنباور، وزير المالية الألماني أولاف شولتس، المشاركة بفاعلية في النزاع القائم داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا حول تسليح الجيش الألماني بطائرات بدون طيار.

وقالت كرامب-كارنباور لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "لا يمكن شراء الذخيرة للطائرات المسلحة بدون طيار إلا من خلال مشروع بقيمة 25 مليون يورو يجب أن تتخذ لجنة شؤون الميزانية بالبرلمان الألماني قرارا بشأنه، وهذا المشروع موجود دون أن يتم العمل عليه منذ أسابيع لدى وزير المالية الألماني، الذي يعد أيضا مرشحا من الحزب الاشتراكي الديمقراطي لتولي منصب المستشارية مستقبلا".

وأضافت الوزيرة الألمانية أن شولتس لم يوافق على المشروع حتى الآن على الرغم من توافر الأموال في ميزانية الدفاع، قائلة: "لذا لا يمكن أن يبت البرلمان في هذا الشأن حتى الآن، وأولاف شولتس هو المطالب في هذا الشأن".

يذكر أن الجيش الألماني يستخدم حتى الآن طائرات بدون طيار لأغراض استطلاعية فحسب، ويدور النقاش القائم حاليا حول إذا ما كان سيتم تسليح الطائرات الجدديدة من طراز "هيرون تي بي" المقرر توريدها قريبا من إسرائيل للجيش الألماني، أم لا.