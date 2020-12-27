نقابة الصحفيين توافق على إتاحة أنابيب أكسجين وأجهزة لقياس نسبته بالدم

قال أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بمجلس نقابة الصحفيين إن المجلس وافق خلال اجتماعه أمس على اقتراح اللجنة بإتاحة ١٥ أنبوبة أكسجين للزملاء وأسرهم، إضافة إلى ١٥جهازا لقياس نسبة الأكسجين بالدم، على أن يتم إرسال ثلاثة من كل منها للزملاء بالإسكندرية.



وأشار في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن مشروع علاج الصحفيين أبرم بعض الاتفاقات مع جهات طبية لتوفر الكشف للصحفيين في تخصصات الصدرية والباطنة والمخ والأعصاب مقابل كوبون مشروع العلاج فقط، مع إمكانية استفادة المتدربين وغير المشتركين بالمشروع من نفس الخدمة بنفس قيمة الكوبون والبالغة خمسين جنيها.



وأضاف أن المجلس وافق على الاتفاق مع عدد من الأطباء على إتاحة خدمة الاستشارات التليفونية في أوقات محددة للحالات الطفيفة، وعلى مدار السبعة أشهر الماضية، تمكنت اللجنة من توفير ٣٠٠ مسحة في المستشفيات الحكومية إضافة إلى ٥٠٠ مسحة مجانية، ومسحات من جامعة القاهرة، وتوفير أماكن بالمستشفيات، وتوفير ما طلبته النقابة من مطهرات وكمامات، بخصومات تصل إلى ٢٠٪‏ وقت الأزمة.



وأشار إلى أن الحالات التي احتاجت إجراء الأشعة المقطعية، تمكنت من ذلك مقابل٤٠٠ جنيه وتحملت منها النقابة ٢٠٠ جنيه، وذلك بموجب تعاقدات سابقة على الأزمة، قائلا إنه إجمالا خففت اللجنة أعباء عن الصحفيين بقيم تصل إلى ٦ ملايين جنيه إبان الموجة الأولى من الجائحة.