رئيس الزمالك الجديد : هدفنا الحفاظ على النادي وحل جميع المشكلات وتوفير الموارد المالية

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أكد المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المؤقته لرئاسة نادي الزمالك خلفاً للمستشار أحمد البكري متأثرا بفيروس كورونا انه سيتم انضمام عضو للجنة المؤقته خلال يوم أو يومين .

وقال رئيس الزمالك الجديد في تريحات تلفزيونية لقناة النادي : "كلنا متكاتفين من أجل العمل على إعلاء قيمة نادى الزمالك ووضعه فى المكان الطبيعى الذى يليق به وخلال يوم على أقصى تقدير سيتم تحديد الاسم الثالث فى اللجنة المؤقتة".

وتابع: "أقول لجماهير الزمالك اطمأنوا نحن جئنا لإسعادهم وتحقيق رغباتهم وأعضاء اللجنة مع اللجنة التنفيذية ولجنة الكرة شغلها الشاغل جماهير نادى الزمالك"

وشدد على أن تحقيق رغبات جماهير الزمالك على رأس أولوياتنا فى الفترة الحالية ونعمل على اسعادهم دائما.