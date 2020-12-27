المقاصة يواجه اتحاد الشرطة وديا لتجهيز البدلاء

يخوض فريق الكرة بنادي مصر المقاصة، مباراة ودية أمام فريق اتحاد الشرطة بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وذلك استعداداً لمواجهة الجونة يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة الخامسة للدوري.

ومن المقرر أن يدفع إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة في الودية، باللاعبين الذين شاركوا كبدلاء في مباراة الفريق أمس أمام المصري، بجانب باقي عناصر الفريق ممن لم يشاركوا في اللقاء.

وقرر إيهاب جلال منح اللاعبين الذين شاركوا ضمن التشكيل الأساسي بمباراة المصري راحة سلبية اليوم، فيما يواصل اللاعبون المصابون تنفيذ برامجهم التأهيلية على هامش المباراة الودية.

وكان فريق المقاصة قد تعادل أمس مع فريق المصري بنتيجة ١-١، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري.