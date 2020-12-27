 خالد عيد: لاعبون من الأهلي والزمالك رفضوا الانضمام لغزل المحلة - بوابة الشروق
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خالد عيد: لاعبون من الأهلي والزمالك رفضوا الانضمام لغزل المحلة

الشروق
نشر في: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 2:13 م | آخر تحديث: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 2:13 م

أكد خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة، أن فريقه يضم مجموعة شابة وبعضهم من أندية الدرجة الثانية والثالثة، وهم يحتاجون لنظرة من الفرق الكبيرة، والمجموعة الحالية سيكون لهم شأن كبير في المستقبل.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر :"لدينا لاعبين مميزين، رغم أن بعضهم مغمور، ولكنهم يريدون تقديم مباريات جيدة، ولعبنا بشكل طيب منذ انطلاقة الدوري المصري، طموحنا كبير في الموسم الحالي".

وأضاف: "لدينا رغبة في تدعيم بعض المراكز من لاعبي الدوري، حتى يحدث تكامل في خطوط الفريق، وأتمنى ضم بعض اللاعبين على سبيل الإعارة من الأهلي والزمالك".

وأكمل: "فاوضت بعض اللاعبين من الأهلي والزمالك، وتحدثت مع محمد فخري، ولكن البعض تلقوا عروض بأرقام مالية كبيرة، وكان من الصعب علينا ضمهم".

وواصل: "هدفنا واضح البقاء في الدوري هذا الموسم، لدينا بعض اللاعبين الجيدين ولكن خبراتهم قليلة".

وزاد: "لدينا مباراة المصري البورسعيدي يوم الأربعاء القادم، ونسعى للظهور فيها بشكل جيد".


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