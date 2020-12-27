باكستان: 1853 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد

أعلنت باكستان، اليوم الأحد، تسجيل 58 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 9874 حالة.



وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث أرقام له عن عدد المصابين، تسجيل 1853 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 471 ألفا و335 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأحد.



ومازال إقليم السند الأكثر تضررا من الجائحة.



وأجرت باكستان حتى الآن ستة ملايين 557 ألفا و112 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا، منها 33 ألفا و270 خلال الساعات الـ24 الماضية، وتعافى 422 ألفا و132 شخصا في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 2282 مريضا في حالة حرجة.