السعودية تعلن عن اكتشافات جديدة للزيت والغاز

أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو»، تمكنت من تحقيق اكتشافات جديدة للزيت والغاز في مواقع مختلفة من المملكة.

وحسبما نشرته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، قال عبد العزيز بن سلمان، إنه تم اكتشاف الزيت غير التقليدي في حقل الريش، شمال غرب مدينة الظهران، كما تم اكتشاف الغاز غير التقليدي، في مكمن الصّارة، في بئر المنحّز، جنوب غرب حقل الغوار، وفي بئر السهباء، جنوب الحقل نفسه.

وأضاف أنه تم اكتشاف النفط في بئر العجرمية ، الواقعة شمال غرب مدينة رفحاء، في منطقة الحدود الشمالية.

وأشار إلى أن شركة «أرامكو» تواصل العمل على تحديد مساحة وحجم الحقول المكتشفة، وتقدير كميات الزيت والغاز والمُكَثَّفَات فيها.