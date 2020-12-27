حزب المعارضة في غانا يعتزم الطعن في نتائج الانتخابات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يخطط زعيم المعارضة الرئيسي في غانا للطعن القانوني ضد هزيمته في الانتخابات الرئاسية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن عضو في فريقه القانوني القول عبر الهاتف إن جون دراماني ماهاما سوف يقدم التماسا للمحكمة العليا في البلاد في 29 ديسمبر لطلب إعادة فرز الأصوات.

وقالت مفوضية الانتخابات في البلاد في وقت سابق من هذا الشهر إن ماهاما، مرشح المؤتمر الوطني الديمقراطي، حصل على 4ر47% من الأصوات، مقابل 6ر51% للرئيس الحالي نانا أكوفو-أدو.

ووصف ماهاما النتيجة بأنها "غير قانونية" لأنه لم يتم اتباع عملية التحقق من الناخبين. ووفقا لأبراهام أماليبا، عضو الفريق القانوني، فإن المؤتمر الوطني الديمقراطي سوف يطعن أيضا في نتائج بعض المقاعد البرلمانية في المحكمة العليا بعد انتهاء الانتخابات الوطنية ببرلمان معلق.

وتظهر النتائج البرلمانية الرسمية أن كلا من الحزب الوطني الجديد الحاكم وحزب المؤتمر الوطني الديمقراطي فاز بـ 137 مقعدا ، مع انتخاب مرشح مستقل أيضا.