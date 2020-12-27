متحدث التعليم العالي: الدراسة مستمرة طالما لازلنا نسيطر على الأمور

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزراة التعليم العالي، إنه لا يوجد دليل على زيادة أعداد إصابات كورونا داخل الجامعات بشكل أكبر من المعدلات التي يشهدها الشارع؛ لاتخاذ إجراءات بتعطيل الدراسة أو إلغاء الامتحانات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء أمس السبت، أن الدراسة مستمرة طالما لازالت الوزارة تسيطر على الأمور، وتتيح التعليم في ظل بيئة صحية أمنة.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد متابعة للإجراءات الاحترازية بصورة أكبر، مضيفًا أن التصاعد في أعداد مصابي كورونا يتبعه زيادة السعة الاستيعابية لمستشفيات العزل لاستقبال الحالات.

وأشار إلى استقبال مستشفيات العزل لمصابي كورونا في الحالات الخطرة أو من الحالات المتوسطة والبسيطة التي تعاني من أمراض أخرى قد تحدث كورونا مضاعفات بشأنها.

وذكر أنه تم تخصيص مستشفيان تابعين لجامعة القاهرة وهما الباطنة والقصر العيني، واثنين أخرين تابعين لجامعة عين شمس، إلى جانب المستشفى الميداني، موضحًا أن نسبة الإصابة للأطفال بكورونا تتراوح من 5 إلى 10% من إجمالي الإصابات.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار المنسوب للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعطيل الدراسة بالجامعات وتحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل والذي يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي هو قرار عار تمام عن الصحة.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي، اليوم، أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات، وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مزوري القرار ومروجيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي منشورا مزعوم حول قرار وزير التعليم العالي بتعليق الدراسة بدءًا من 26 ديسمبر، وتحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل.



