النرويج ترصد حالتي إصابة بسلالة كورونا الجديدة

أعلن المعهد النرويجي للصحة العامة، اليوم الأحد، رصد السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، التي تم اكتشافها لأول مرة في إنجلترا، لدى شخصين في النرويج.

وأوضح المعهد، في بيان صحفي نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن تم رصد السلالة الجديدة لدى شخصين وفدوا من المملكة المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقالت مديرة المعهد، لاين فولد، إنه سيتم إجراء اختبارات إضافية ومتابعة عن كثب للمخالطين للشخصين لتقليل مخاطر الانتشار المحتمل، مشددة على أن الإجراءات المعتادة لمكافحة الوباء، مثل البقاء في المنزل في حال المرض، والفحص، والتباعد الاجتماعي، وإجراءات الحجر الصحي والتجمعات المحدودة، مهمة للسيطرة على الوضع الوبائي.

يشار إلى أن وكالة الصحة العامة في السويد أعلنت أمس تشخيص السلالة الجديدة في منطقة سورملاند بضواحي العاصمة ستوكهولم.