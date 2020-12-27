كبار مسؤولي الصحة في الولايات المتحدة يحذرون من زيادة انتشار كورونا بعد العطلة

توجه مسؤولو الصحة الأمريكيون الحاليون والسابقون، إلى موجات البث اليوم الأحد، لتحذير الأمريكيين من قفزة محتملة في حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بعد العطلات.

وحذر أنتوني فاوتشي، كبير أطباء الأمراض المعدية في الحكومة، في برنامج "حالة الاتحاد" الذي تبثه شبكة "سي إن إن" من "زيادة فوق الزيادة" الحالية في عدد الإصابات بالفيروس بعد فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية السابق، سكوت جوتليب، قوله في برنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي إس" إن "أمامنا شهر صعب" بعد الزيادة الأخيرة في عدد الحالات، مع ارتفاع عدد حالات دخول المستشفى بعد أسابيع قليلة.

جاءت هذه التصريحات في الوقت الذي يقترب فيه عدد الحالات المؤكدة في الولايات المتحدة من 19 مليونا والوفيات إلى أكثر من 332 ألفًا.

وحذر أنتوني فاوتشي، من ارتفاع حاد محتمل في حالات الإصابة بالفيروس كورونا بعد فترة العطلات، مع تعرض نظام الرعاية الصحية في البلاد لضغوط هائلة بسبب ارتفاع أعداد المرضى في المستشفيات.

وقال فاوتشي اليوم الأحد: "نحن بالفعل في مرحلة حرجة" ، في إشارة إلى نظام الرعاية الصحية.

وأشار إلى أنه كان هناك حوالي 120 ألف شخص بالمستشفيات في المتوسط في جميع أنحاء الولايات المتحدة يعانون من مضاعفات كوفيد 19.

في ليلة عيد الميلاد، سجلت الولايات المتحدة 2938 حالة وفاة إضافية بالفيروس، وفقا لمشروع "كوفيد تراكينج"، الذي يتعقب الإصابات بالفيروس.

وقال فاوتشي إنه بالرغم من التحذيرات بشأن السفر في الكريسماس كان هناك نشاط ملحوظ في المطارات والخروج في الطرق، مما أثار مخاوف بشأن زيادة كبيرة في عدد الإصابات بعد موسم العطلات.

وحث فاوتشي السكان على مواصلة تلقي اللقاحات.