دراسة توضح أيهما أكثر صحة الشاي أم القهوة السوداء في الشتاء

يفضل الكثير من الأشخاص تناول فنجان القهوة أو الشاي الساخن خلال هذا الطقس البارد، وذلك لأن هذه المشروبات لا تحافظ على الدفء فحسب، بل توفر أيضًا دفعة الطاقة التي يحتاج الإنسان إليها لبدء يومه، ولكن كثيرًا ما يتشتت الناس حول أيهما أفضل وأكثر فائدة للصحة القهوة السوداء أم الشاي الأسود.

لذلك نشر موقع "سينشأ" مجموعة من المعلومات حول أيهما أكثر صحة من بين الإثنين؟

*القهوة السوداء

وجدت دراسة نشرت في المجلة الدولية لعلم الأوبئة أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة السوداء لديهم مخاطر أقل للإصابة بالسمنة ومرض السكري.

وأكد أيضا أخصائي اللياقة البدنية، أن تناول فنجان من القهوة السوداء مباشرة قبل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي، ويمكن أيضا أن يساعد المحتوى العالي من الكافيين الموجود في القهوة السوداء في الحصول على مستوى الطاقة الكبير اللازم للتمرين.

* الشاي الأسود

على الرغم من أن الشاي الأسود والقهوة السوداء متشابهان باستثناء محتوى الكافيين، وهو أقل في الشاي الأسود، أو ما يعرف بالأحمر أحيانا، إلا أن الشاي لا يحتوي على دهون مشبعة ويعزز المناعة، حيث وجدت دراسة نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية أن الأشخاص الذين يستهلكون الشاي الأسود بانتظام يفقدون كيلوجرامات إضافية.

* أيهما أفضل؟

كلا المشروبان صحيان، ولكن يمكن تفضل مشروب عن الأخر بناء على الفوائد التي يتم البحث عنها، فإذا كنت تمارس الرياضة في الصباح، فمن الأفضل أن تحفز القهوة السوداء عملية التمثيل الغذائي وتعمل على زيادة الطاقة اللازمة لأداء الصالة الرياضية، ولكن إذا كنت لا تحب الإفراط في تناول الكافيين، فيمكن أن يكون الشاي الأسود خيارًا جيدًا، ويجب أيضا على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل القلق وارتفاع ضغط الدم تجنب القهوة السوداء، بالإضافة إلي أهمية تجنب تناول القهوة السوداء في وقت متأخر من المساء، وذلك لأنها يمكن أن تعمل على تعطيل النوم.