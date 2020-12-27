الوزراء: من الوارد اتخاذ قرارات أخرى تتعلق بأزمة كورونا خلال الفترة المقبلة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا من الوارد أن تراجع قراراتها، في ضوء الوضع الوبائي مستقبلًا، مؤكدًا أنها تتخير الأنسب في كل مرحلة.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن اللجنة من الوارد أن تتخذ قرارات أخرى تتعلق بأزمة كورونا، خلال الفترة المقبلة.

وعن سبب تطبيق الغرامة الفورية على عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بداية من الأحد المقبل، أوضح أن المجلس ينتظر صدور قرار من وزير العدل لتحديد الجهات المعنية بتطبيق العقوبة، وكل جهة مسؤولة عن الضبطية القضائية.، إضافة إلى إصدار إيصالات الغرامة مختومة بختم الدولة.

وعقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، للنظر في آخر تطورات الجائحة بمصر، والإجراءات التي اتخذت الفترة الماضية، وسبل تطبيق قرارات وقف الاحتفالات برأس السنة، وتقييم الوضع الوبائي على ضوء زيادة عدد الإصابات باستمرار منذ نحو أسبوعين.