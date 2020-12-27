سلالة فيروس كورونا الجديدة: تسجيل إصابات في إسبانيا وفرنسا

سجلت السلطات في إسبانيا وفرنسا حالات إصابة بسلالة فيروس كورونا الجديدة التي ظهرت مؤخرا في بريطانيا.

وقالت السلطات في مدريد إن 4 أشخاص عادوا مؤخرا من بريطانيا أصيبوا بالسلالة الجديدة.

وجاء ذلك بعد إعلان فرنسا عن تسجيل أول إصابة بهذه السلالة التي أثارت مخاوف واسعة ودفعت عدد من الدول لتشديد إجراءات مواجهة الوباء.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية إنّ الشخص المصاب فرنسي من تور وسط فرنسا، كان قد وصل من لندن في 19 ديسمبر/كانون الأول. وأوضحت أنه لم تظهر عليه أي أعراض وهو يعزل نفسه.

وتسبب ظهور سلالة فيروس كورونا الجديدة في إنجلترا في فرض قيود على السفر مع عشرات البلدان.

وكانت أكثر من 40 دولة حظرت دخول الوافدين من المملكة المتحدة، كما عقد الاتحاد الأوروبي محادثات تستهدف وضع سياسة مشتركة للتعامل مع الموقف الحالي.

وحظرت السويد دخول الأجانب من الدنمارك عقب اكتشاف مصابين بالسلالة الجديدة من الفيروس هناك.

وتتسم هذه السلالة الجديدة بسرعة الانتشار، لكن لا يوجد دليل على أنها أكثر فتكاً من فيروس كورونا المتعارف عليه.