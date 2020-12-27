أفادت صحيفة "حكايات" السودانية بمقتل المواطن عز الدين حامد علي، متأثرا "بالتعذيب والضرب بعد أن اقتادته مباحث الشرطة الفيدرالية قبل عشرة أيام، على خلفية اتهامه بسرقة سيارة".

وبحسب الصحيفة، أعلن أهالي القتيل الاعتصام أمام مستشفى أم درمان في العاصمة الخرطوم، وطالبوا بتسليمهم تقرير التشريح الطبي، وبتسليم الجناة للعدالة.

وأكدت أسرة المتوفي لـ"حكايات": أن "شرطة المباحث الفيدرالية بأمبدة الحارة (15)، اعتقلت عز الدين قبل عشرة أيام بتهمة سرقة سيارة"، مشيرة إلى أن "عز الدين تعرض للتعذيب والضرب".

ولفتت الأسرة إلى أنه "بعد تدهور حالته الصحية جراء التعذيب، أطلق سراحه بالضمانة أمس الجمعة، ووصل إلى المنزل وآثار الضرب تبدو ظاهرة على جسده، مما استدعى نقله إلى مستشفى شفاء العليل الطبي الحديث بأمبدة الحارة 20، لكنه توفي فيها صباح اليوم السبت".