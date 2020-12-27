محافظ مطروح: أطلقنا حملة من الشباب لتوعية المواطنين بمخاطر الجائحة وتوزيع الكمامات

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن المحافظة تراكم لديها خبرات بالتعامل مع جائحة كورونا، مضيفًا أن إجراءات التعقييم والتطهير مستمرة على مدار الأيام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء أمس السبت، أن المحافظة حاليًا تكثف من أعمال التطهير والتعقييم وسط الزيادة المستمرة في أعداد كورونا، مشيرًا إلى إطلاق حملة «شباب مطروح» لتوعية المواطنين بمخاطر الجائحة، وتوزيع الكمامات.

وأشار إلى تفقده سوق ليبيا أمس، مع توجيه للبائعين بضرورة توافر الكمامات وإعطائها للمستهلكين غير الملتزمين مجانًا، مضيفًا أنه تم تطهير وتعقيم السوق بالكامل من خلال مجلس مدينة مطروح.

وعن انتشار القمامة بالمحافظة، ذكر أنه تم التصديق على 60 فدان كمدفن صحي لأطنان القمامة، موضحًا أنه سيتم إنشاء محطة وسيطة ومصنع لتدوير القمامة.

