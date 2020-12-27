ما هو التلوث الخلطي؟ وما الذي يسببه كي تتمكن من تجنبه؟



يُشير التلوث الخلطي إلى ظاهرة انتقال الملوثات الميكروبية من المواد الغذائية الخام إلى الأغذية الجاهزة للأكل، وفقاً لما ذكرته الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية مؤخراً في مقطع فيديو نُشر عبر "تويتر" مؤخراً.

ويحصل التلوث الغذائي عبر عدة طرق، ومنها:

استخدام أدوات إعداد الطعام، مثل ألواح التقطيع والسكاكين، للأغذية الخام كاللحوم والدواجن النيئة مع الأغذية الجاهزة للأكل مثل السلطات والفواكه.

تخزين الأطعمة بشكل خاطئ في الثلاجة، مثل وضع منتجات اللحوم في الرفوف العلوية، والأغذية الجاهزة أسفلها. ويجب تجنب ذلك إذ أنه يسمح بتساقط الملوثات من اللحوم عليها.

عدم إزالة الخضروات التالفة أو الأجزاء المصابة منها من الملوثات الفطرية أو البكتيرية التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة قبل التخزين في الثلاجة. ويُتيح ذلك انتقال هذه الملوثات إلى أسطح الثلاجة، أو الأغذية السليمة المخزنة داخلها.

غسل منتجات الدواجن النيئة قد ينقل ملوثاتها الميكروبية للأسطح المجاورة لها عن طريق رذاذ الماء المتطاير أثناء الغسيل.