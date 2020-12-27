عمرو أديب: يا جماعة فكروا في موضوع الجمهور ببطولة العالم لكرة اليد

استنكر الإعلامي عمرو أديب، السماح بالحضور الجماهيري في جميع مباريات بطولة العالم للرجال الكرة اليد في نسختها رقم ،٢٧ والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ وحتى ٣١ من يناير المقبل.

وقال أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الأحد، إن الحفاظ على الفرق الـ32 المشاركة بالبطولة من الإصابة بفيروس كورونا، سيكون بطوليًا، معلقًا: «يا جماعة فكروا في موضوع الجمهور».

وأضاف: «دول ناس داخلة الإستاد تصرخ وتزعق وعاوز يروح الحمام ويقفوا لقطع التذاكر والحركة»، مؤكدًا أن حديثه لا يعني الرغبة في توقف البطولة وعدم إقامتها أو تأجيلها.

وطالب بمراقبة مراقبي تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأماكن المختلفة، مضيفًا: «دولة رئيس الوزراء أنت عارف اللي بيحصل انزل كافيهات المهندسين والتجمع وأكتوبر وشوف التباعد».

وحذر من تكون عصابات تنصب على المصريين وتحصل الغرامات بدعوى عدم ارتداء الكمامة، مؤكدًا أن ما تفعله الإدارة المصرية جبار بالحفاظ على حركة الاقتصاد مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عن الحضور الجماهيري الذي سيسمح به في جميع مباريات بطولة العالم للرجال الكرة اليد في نسختها رقم ٢٧ والتي تستضيفها مصر، خلال الفترة من ١٣ وحتى ٣١ من يناير المقبل.

وقالت زايد إن نسبة الحضور للجمهور ستكون بنسبة ٣٠٪؜ من سعة الإستاد لجميع مباريات البطولة في الصالات الأربع بإستاد القاهرة و٦ أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة وبرج العرب.