316 حالة وفاة بكورونا في بريطانيا وأكثر من 30 ألف إصابة جديدة

سجلت المملكة المتحدة 316 حالة وفاة، اليوم الأحد، إضافة إلى 30 ألفاً 501 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19.

وقالت بوابة فيروس كورونا الحكومية إن الأرقام تعكس بيانات من إنجلترا وويلز، لكن لا توجد بيانات جديدة من أيرلندا الشمالية ولا توجد بيانات وفيات جديدة من اسكتلندا بسبب عطلة عيد الميلاد، بحسب صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.

وأثار رئيس الشركة التي تقف وراء لقاح أكسفورد-أسترازينيكيا باسكال سوريوت الآمال ،في أن يكون أكثر فاعلية مما كان يعتقد في البداية وسط الانتشار السريع لسلالة فيروس كورونا في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم.

وقال رئيس الشركة لصحيفة "صنداي تايمز" أنه يعتقد أن الباحثين وجدوا "التركيبة الفائزة" ،باستخدام جرعتين من اللقاح ووعد بنشر النتائج حيث أشارت التقارير إلى أن الجهة المنظمة في المملكة المتحدة قد توافق على اللقاح في غضون أيام.

يأتي هذا الإعلان ببعض الارتياح حتى في الوقت الذي أعلنت كندا أحدث تحديد لحالات النوع الجديد شديد العدوى من فيروس كورونا، والذي تم اكتشافه لأول مرة في المملكة المتحدة وانتشر منذ ذلك الحين إلى اثني عشر دولة على الأقل.

وأشاد وزير الخزانة ريشي سوناك بجهود الشركة لتحضير اللقاح حتى الآن، وقال لصحيفة "ذا ميل أون صنداي": "ستكون هناك أيام وشهور صعبة قادمة، ولكن هناك أسباب للتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا وما يعد به عام 2021"، وأن النشر المبكر للقاحات - والعمل الرائع لعلمائنا وهيئة الرعاية الصحية - يعني أنه يمكننا الآن رؤية الضوء في نهاية النفق مع هذا الوباء."

وقال وزير الصحة في حكومة الظل في حزب العمال جوناثان أشوورث للصحيفة إن هناك "سباق مع الزمن" لتطعيم عدد كافٍ من الناس حيث حث الحكومة على تجنب ما قال إنها "نفس الأخطاء مرة أخرى" في كونها "بطيئة جدًا" لحماية سكان دور الرعاية من المسنين.

وكانت وزارة الصحة في بريطانيا قد أعلنت في عشية عيد الميلاد يوم 25 من الشهر الجاري إن أكثر من 600 ألف شخص تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح كوفيد-19.