 فتح طريق السويس في الاتجاهين بعد انقشاع الشبورة - بوابة الشروق
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فتح طريق السويس في الاتجاهين بعد انقشاع الشبورة

مصطفى أمير:
نشر في: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 9:37 ص | آخر تحديث: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 9:37 ص

أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، فتح طريق السويس في الاتجاهين بعد انقشاع الشبورة، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات، الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.


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