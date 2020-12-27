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أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، فتح طريق السويس في الاتجاهين بعد انقشاع الشبورة، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.
وأهابت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات، الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.