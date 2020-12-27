جلال يطالب لاعبي المقاصة بغلق صفحة المصري من أجل الجونة

طالب إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة، لاعبيه بغلق صفحة التعادل مع المصري أمس، بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة الرابعة من منافسات الدورى الممتاز .

ووجه إيهاب جلال الشكر للاعبين على المجهود الجيد فى المباراة بخلاف أخر 5 دقائق منها، التى شهدت تلقى هدف التعادل فى اللحظات الأخيرة قبل اطلاق صافرة نهاية المباراة والتى كان المقاصة قاب قوسين أو أدنى من الفوز بها .

وأكد جلال ضرورة غلق صفحة مباراة المصري بشكل كامل من أجل الإعداد الجيد لمواجهة الجونة، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل فى الجوة الخامسة التى يسعى خلالها المقاصة إلى الفوز للوصول إلى النقطة السابعة بجدول ترتيب الدوري