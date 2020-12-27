احتجاجات في البرازيل بسبب إغلاق المحال التجارية على خلفية كورونا

أدى إغلاق المتاجر غير الضرورية في البرازيل بسبب ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا مجددا إلى تنظيم احتجاجات في ماناوس عاصمة إقليم الأمازون البرازيلية.

وتظاهر العشرات في شارع التسوق الرئيسي ضد الحظر، حسبما أفادت البوابة الإخبارية "جي 1" اليوم السبت.

ونقلت البوابة عن أحد المتظاهرين قوله: "أصحاب المتاجر يستعدون لشهر ديسمبر على مدار العام ثم يأتي الحاكم ويعلن الإغلاق، أيها الحاكم: لديك شيء لتأكله، غير أن كثيرين ليس لديهم".

كانت حكومة إقليم الأمازون اتخذت قرارا بإجراءات الغلق التي دخلت حيز التنفيذ اليوم السبت والتي تطبق بصورة مبدئية لمدة 15 يوما، بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بعدوى كورونا ومعدلات الإشغال في المستشفيات مرة أخرى في الآونة الأخيرة.

أضافت بوابة "جي 1" الإخبارية أن نسبة الإشغال في مستشفى "دلفينا عزيز" التي تعد رائدة في علاج المرضى بفيروس كورونا في ماناوس بلغت مائة بالمائة.

كانت ماناوس من أوائل المدن البرازيلية التي وصلت إلى الحد الأقصى في معدلات الإصابة بكورونا بداية العام الجاري ما أدى إلى انهيار المنظومة الصحية فيها وانهيار مؤسسات دفن الموتى.

أصيب في إقليم الأمازون حوالي 200 ألف شخص بفيروس كورونا، وهي منطقة تفوق مساحة ألمانيا أربع مرات ونصف ويسكنها ما يناهز أربعة ملايين نسمة، كما توفي هناك أكثر من خمسة آلاف مريض بالفيروس حتى الآن.