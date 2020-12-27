متحدث جامعة طنطا: واقعة تزاحم الطلاب التي أحيل بها أساتذة للتحقيق لا يمكن تعميمها

قال وليد العشري المتحدث الإعلامي باسم جامعة طنطا، إن واقعة التزاحم التي تم إحالة أعضاء هيئة التدريس للتحقيق على إثرها، لتزاحم الطلاب مع عدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية، كانت محاضرة لطلاب دبلوم الدرسات العليا بكلية التربية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء أمس السبت، أن الجامعة تحركت بشكل سريع بفض التجمعات، حفاظًا على صحة الطلاب، مشيرًا إلى أن إحالة الأساتذة للتحقيق على إثر هذه الواقعة، قرار حازم وغير قابل للجدال، في ظل تفشي وباء كورونا.



وأوضح أن الجامعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وسط ظروف صعبة لارتفاع عدد طلابها البالغ 108 ألف طالب في مرحلة البكالريوس والليسنس، فضلًا عن 15 ألف أخرين مقيدين بالدراسات العليا.



وأكد التزام الجامعة وطلابها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، معقبًا: «الواقعة لا يمكن تعميمها على الجامعة بالكامل».



أحال الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عدد من أعضاء هيئة التدريس ومسؤولين بعدد من كليات الجامعة للتحقيق العاجل على خلفية تزاحم الطلاب بالمدرج المركزى بالمجمع الطبي، أمس، وذلك بسبب مخالفتهم تعليمات الجامعة بعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية مما يهدد صحة وسلامة الطلاب، خاصة فى ظل تفشى أزمة فيروس كورونا.



