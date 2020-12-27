مقتل 7 جنود في هجوم للمسلحين بجنوب غرب باكستان

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أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، مقتل سبعة جنود على الأقل في هجوم للمسلحين في جنوب غرب باكستان.

وقال قطاع العلاقات العامة، الجناح الإعلامي للجيش إن الإرهابيين هاجموا مركزا أمنيا في منطقة هارناي في بلوشستان.

واستهدف الهجوم، الذي وقع في وقت متأخر من أمس السبت، القوات الحدودية شبه العسكرية، بحسب ما قاله الجيش، الذي أضاف أن عملية البحث عن المهاجمين جارية.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

ويعد إقليم بلوشستان، الذي يقع على الحدود مع أفغانستان وإيران، أكبر الأقاليم الباكستانية وأكثرها تعرضا للهجمات.

وشهد الإقليم ارتفاعا في الهجمات الارهابية خلال الأشهر الأخيرة، حيث يهاجم المسلحون الفنادق الفاخرة والقوافل العسكرية وأفراد الأقلية الشيعية.