مساعدة طبية مخضرمة في رومانيا أول من تتلقى تطعيما ضد كورونا

بدأت رومانيا اليوم الأحد حملة التطعيم ضد كورونا.



وبدأت الحملة بتطعيم المساعدةالطبية ميهالي انجيل العاملة في مستشفى في العاصمة الرومانية بوخارست.



وتُعْتَبر انجيل (26 عاما) عاملة "مخضرمة" في مكافحة فيروس كورونا وهي تنتمي إلى فريق طبي عالج أول مريض كوفيد تم إرساله إلى المستشفى في نهاية فبراير الماضي.



ونقلت وكالة أنباء (ميديافاكس) عن انجيل قولها إنها تشعر بالتميز للسماح لها بأن تكون أول من يأخذ التطعيم وأضافت أن هذه هي " بداية نهاية الجائحة".



وتم اليوم تطعيم 3000 شخص من الأطقم الطبية والتمريض في عشر مستشفيات رومانية باللقاح الذي طورته بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية.



يذكر أن هذه المستشفيات العشرة هي التي يوجد بها أكبر عدد من مرضى كوفيد-19.