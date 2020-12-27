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أعداد جريدة الشروق
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اليوم.. محاكمة محمود عزت بـ اقتحام الحدود الشرقية

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 9:30 ص | آخر تحديث: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 9:30 ص

تواصل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، نظر إعادة محاكمة الإرهابي محمود عزت، بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، على الحكم الصادر ضده بالإعدام.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، قضت في 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقًا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة عقب ثورة يناير 2011.

وكشفت وقائع القضية، اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، والاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.


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