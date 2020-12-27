مقتل 4 جنود باكستانيين جراء تحطم مروحية شمالي البلاد

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أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، مقتل أربعة جنود جراء تحطم مروحية كانت تقلهم في منطقة بشمال البلاد، بالقرب من الحدود مع الصين.

وأعلن الجيش في بيان بعد منتصف الليل أن المروحية تحطمت في منطقة جيلجيت -بالتستان "لأسباب فنية".

وأضاف البيان أن الطاقم كان يقوم بنقل جثمان جندي عندما تحطمت المروحية.

وتعرضت طائرات للجيش لعدة حوادث هذا العام، أثناء قيامها بمهام تدريبية أو غير ذلك من المهام.

وتحطمت مقاتلة من طراز إف-16 تابعة لسلاح الجو الباكستاني في العاصمة في مارس، ما أسفر عن مقتل الطيار.

وفي أبريل، لقي طياران حتفهما جراء تحطم طائرتهما العسكرية في إقليم البنجاب شمال شرقي البلاد.

كما تحطمت طائرة "ميراج" في فبراير خلال مشاركتها في مهمة تدريب روتينية بالقرب من بلدة شوركوت في البنجاب.