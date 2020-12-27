 مخاوف من تدخل تركي جديد في لبنان - بوابة الشروق
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مخاوف من تدخل تركي جديد في لبنان

الجيش التركي - ارشيفية
الجيش التركي - ارشيفية

نشر في: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 7:50 م | آخر تحديث: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 7:50 م
ذكر موقع "ويكلي بليتز" أن عددا من المراقبين عبروا عن مخاوفهم من "التدخل التركي" في لبنان، بعدما باتت الأوضاع في "بلد الأرز" غير مستقرة.

وأوضح المصدر أن هناك مخاوف من أن تنقل تركيا سياستها العدوانية وطموحاتها التوسعية من ليبيا إلى لبنان، خاصة وأن البلدين يتميزان بـ"عدم الاستقرار".

وكشف تحقيق أجراه خفر السواحل اليوناني مؤخرا بشأن تهريب المهاجرين عن شبكة تجسس أخرى تضم أكثر من 15 مشتبها.

وزُعم أن 4 من المشتبه بهم، مواطنون يونانيون وأتراك ولبنانيون.

وأبرز التقرير أن "شبكة التجسس كانت تجمع معلومات عن تحركات سفن البحرية وخفر السواحل اليونانية وتشاركها مع أشخاص مسؤولين في تركيا".

وقبل أيام، اعتقلت الشرطة اليونانية مسؤولا قنصليا تركيا للاشتباه في قيامه بالتجسس في قضية من المرجح أن تزيد من توتر العلاقات المضطربة بين الحليفين في الناتو.

وتأتي هذه المستجدات في ظل تصاعد الجدل بشأن دور تركيا داخل لبنان وأهدافه المستقبلية.

ومؤخرا تم الكشف عن عمليات تجسس ترمية أكثر من مرة وفي عدد من دول العالم.

وأكدت جميع التقارير أن عمليات التجسس يشرف عليها بشكل مباشر جهاز المخابرات التركي.

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