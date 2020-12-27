نوير يكشف عن أكبر أمنية له في 2021

قال مانويل نوير قائد وحارس فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إن أكبر أمنية له ولزملائه في النادي البافاري هي أن تنتهي أزمة كورونا بحلول نهاية العام الجاري.

وكتب قائد المنتخب الألماني في مقال لمجلة النادي "51" لإصدار العام الجديد:"أكبر أمنية لنا للعام الجديد، وهي الأمنية التي ربما اتفق عليها كل الناس، هي التغلب على هذه الجائحة قريبا".

وأضاف نوير أن لاعبي فريقه ينظرون إلى عام 2021 "بنظرة تفاؤلية إلى الأمام".

وكان لاعبو بايرن قد حصلوا على خمسة ألقاب في هذا العام، ويسعون في مطلع العام المقبل إلى الحصول على الدرع "الكبير" التالي، وذلك في إشارة إلى بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في قطر في الفترة بين 1 إلى 11 فبراير المقبل.

وكان بايرن قد فاز بهذه البطولة في عام 2013 وهو العام الذي فاز فيه أيضا ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ومرة أخرى، يخوض بايرن البطولة المقبلة لكأس العالم للأندية وهو يحمل درع دوري أبطال أوروبا، وكتب نوير "الفوز بكأس العالم للأندية في عام 2013 كان حدثا رائعا، وها نحن نقبل عليها مرة أخرى ونحن الفائزون بدوري الأبطال وسنسعى لكتابة التاريخ بحصد هذا اللقب، ونحن عازمون على اغتنام هذه الفرصة".

وأشاد نوير/34 عاما/ بفريقه قائلا:" أنا شخصيا لم أشهد مثل هذا التماسك، وأنا أمارس كرة القدم منذ فترة طويلة".

وقال نوير إن موقف اللاعبين تغير في ظل غياب الجماهير "فقد صرنا نُحَمِّس بعضنا بعضا بشكل أكثر من ذي قبل، إذ أننا صار علينا أن نطلق هذه القوى (التحفيزية) من داخلنا بصورة أكبر".

من ناحية أخرى، أشاد توماس مولر زميل نوير في بايرن ميونخ بالتحول الذي حدث للفريق تحت قيادة المدير الفني هانزي فليك وكتب توماس مولر في مقال لصحيفة "فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونج" أن "التطور الذي أجريناه كفريق في الفترة بين نوفمبر 2019 حتى نهاية أغسطس 2020، كان مدهشا، وأنا أشعر بالسعادة كل يوم لأنني جزء من هذا الفريق".