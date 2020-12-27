نائب محافظ القاهرة يتفقد الأعمال النهائية لسوق داير الناحية بالزاوية الحمراء

تفقد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية الدكتور حسام فوزي، صباح اليوم الأحد، سوق داير الناحية، بحي الزاوية الحمراء؛ لمتابعة أعمال التطوير النهائية، استعدادا لافتتاحه الأيام المقبلة.

فيما زار فوزي، مستشفى جراحات اليوم الواحد بحي الزاوية الحمراء، بحضور رئيس الحي، اللواء هشام عبد الحميد، لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وإسطوانات الأكسجين، مؤكدًا علي إتخاذ كافة الإجراءات والرعاية الصحية للمرضى والمتوافدين.

وذكر فوزي، في بيان له، أن السوق يضم 136 باكية مقسم إلى 22 باكية علي مساحة 3 أمتار × 2 متر، و114 باكية بمساحة 2.5 متر × 2 متر، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية لحي الزاوية الحمراء، شمال القاهرة، أكملت أعمال تطوير سويقة داير الناحية بمنطقة القصيرين، والتي من المقرر تجميع الباعة الجائلين بها، للحد من الإشغالات في الشارع.