الأعلى للمستشفيات الجامعية: جزء من امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكتروني والآخر بالحضور

قال الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات ستكون ما بين التقييم الإلكتروني والحضور داخل الكليات لإجراء الاختبارات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء أمس السبت، أن الوزارة حريصة على استكمال العملية التعليمية في ظل بيئة صحية أمنة، مؤكدًا أن امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها وجزءًا منها سيكون إلكتروني والأخر بالحضور.

وعن ما نسب للوزارة من تحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل، أوضح أن الخبر كاذب ومزور، موضحًا أن تحديد عدد المستشفيات التي تدخل العزل يتم وفقًا لمعدلات انتشار المرض.

وذكر أن الوزارة أتاحت 25 مستشفى للعزل بـ 2387 سرير، فضلًا عن أن نسبة الإشغال حاليًا في الحدود الأمنة، مضيفًا أنه في حالة تصاعد الأعداد فالوزارة مستعدة لإدخال مستشفيات أخرى لخدمة العزل.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار المنسوب للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعطيل الدراسة بالجامعات وتحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل والذي يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي هو قرار عار تمام عن الصحة.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي، اليوم، أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات، وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مزوري القرار ومروجيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي منشورا مزعوم حول قرار وزير التعليم العالي بتعليق الدراسة بدءًا من 26 ديسمبر، وتحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل.

