شركة بترول أبوظبي تخطط لإنفاق 10 ملايين دولار على أصول توزيع الوقود في السعودية

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع إنها تخطط لإنفاق 10 ملايين دولار على أصول توزيع الوقود في السعودية مع توسعها في أنحاء المنطقة.



ولم تقدم الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها أي تفاصيل بشأن الأصول التي تعتزم شرائها، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وتتطلع شركة بيع الوقود بالتجزئة المدعومة من الحكومة إلى التوسع عبر الأسواق بما في ذلك المملكة العربية السعودية، حيث يوجد منفذان خاصان بها ، بالإضافة إلى الهند ومصر.



وفي وقت سابق من هذا العام ، أعلنت الشركة عن خطط لزيادة الإنفاق الرأسمالي كجزء من حملة لفتح 60 محطة غاز جديدة على الأقل.