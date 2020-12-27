اليابان تسجل 3 آلاف و883 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية أنه تم تسجيل 3 آلاف و883 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 47 حالة وفاة جديدة.



وأضافت الوزارة- في بيان أوردته صحيفة "ذا اساهي شيمبون" اليابانية، اليوم الأحد، أن بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في اليابان إلى 218 ألفا و24 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 3 آلاف و226 حالة، مشيرة إلى تسجيل 949 حالة إصابة في العاصمة طوكيو وحدها.



وكانت وزارة الخارجية اليابانية قد ذكرت- في بيان لها أمس السبت- أنها ستمنع الأجانب من دخول البلاد اعتبارا من غد الاثنين وحتى نهاية يناير المقبل، وذلك بعد تسجيل العديد من حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.