 اليابان تسجل 3 آلاف و883 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليابان تسجل 3 آلاف و883 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 11:37 ص | آخر تحديث: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 11:37 ص
ذكرت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية أنه تم تسجيل 3 آلاف و883 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 47 حالة وفاة جديدة.

وأضافت الوزارة- في بيان أوردته صحيفة "ذا اساهي شيمبون" اليابانية، اليوم الأحد، أن بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في اليابان إلى 218 ألفا و24 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 3 آلاف و226 حالة، مشيرة إلى تسجيل 949 حالة إصابة في العاصمة طوكيو وحدها.

وكانت وزارة الخارجية اليابانية قد ذكرت- في بيان لها أمس السبت- أنها ستمنع الأجانب من دخول البلاد اعتبارا من غد الاثنين وحتى نهاية يناير المقبل، وذلك بعد تسجيل العديد من حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

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