برلماني أوروبي: رئيس الوزراء المجري ليس لديه حلول لتحديات الاتحاد الأوروبي

أكد الألماني مانفريد ويبر عضو البرلمان الأوروبي، في تصريحات نُشرت اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ليس لديه حلول للتحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي حاليًا.

وكتب السياسي الألماني المحافظ في مقال بصحيفة "فيلت آم سونتاج"، أن التخلي عن سيادة لقانون أو القومية أو إثارة الانقسام ليست أدوات فعالة للسيطرة على تلك التحديات.

وأصر ويبر على أن "الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية والمجتمعية الهائلة لا يمكن السيطرة عليها من خلال نهج سياسي قومي شعبوي أو حرب ثقافية، كما طالب رئيس الوزراء المجري أوربان".

وقال ويبر في إشارة إلى أوربان: "يشكك بعض رؤساء الحكومات اليوم في قرارات الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على إطراء سريع".

وأضاف أن "أي شخص يساوي الاتحاد الأوروبي بالنظام الاستبدادي للشيوعيين السوفيت يريد تدمير أوروبا التي بناها جيل هيلموت كول من السياسيين".

وأضاف "القيم تتعلق في المقام الأول بكرامة الفرد، بغض النظر عما إذا كنت في المناطق النابضة بالحياة في أوروبا أو في مخيم اللاجئين في ليسبوس، بغض النظر عما إذا كنت مسيحيا أو يهوديا أو مسلما".