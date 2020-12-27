برلماني: نستهدف زيادة موارد المدارس الحكومية

قال النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب عن دائرة أكتوبر والهرم والواحات، إنه يضع الصحة والتعليم والزراعة على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة.



وأضاف، في تصريحات صحفية خلال استخراج بطاقة عضوية برلمان 2021: "هدفنا مساندة جهود الدولة، وتحقيق مصلحة المواطنين بشكل عام ومصالح أهالي الدائرة".



من جهته قال النائب حسام المندوه الحسيني عضو مجلس النواب، إنه سينضم إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى اهتمامه وتخصصه في هذا الملف.



وأضاف في تصريحات صحفية، على هامش استخراج بطاقة عضوية برلمان 2021، أن المرحلة الحالية تشهد طفرة في مجال التعليم، ولابد من دراسة وإعادة النظر في التشريعات المرتبطة بالتعليم لمواكبة التطور.



وشدد على ضرورة العمل على زيادة موارد المداس الحكومة، دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى إمكانية استخدام أسوار المدارس في مجالات الدعاية والإعلان، بالإضافة إلى استغلال أسطح المدارس وإنشاء محطات تولد الطاقة الشمسية.



كما أكد ضرورة الاهتمام بالمعلم، والاعتماد على التكنولجيا التي فرضت نفسها على العملية التعليمية.