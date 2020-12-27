الجزار: بناء منطقة جديدة أرخص لنا 3 مرات من تحسين مناطق عمرانية قائمة لا تحوي محاور حركة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة عقدت اجتماعًا اليوم مع المحافظين واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لبحث الاشتراطات البنائية الجديدة، مؤكدًا أن السماح ببدء البناء مرة أخرى بضوابط نظامية يغير من شكل العمران في مصر.

وأضاف الجزار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن الوزارة ستسمح باستئناف البناء مرة أخرى، وفقًا للضوابط الجديدة، شهر يناير المقبل، معلقًا: «مش ممكن المجهودات التي تقوم بها الدولة يتم إهمالها في ظل تسيب عمراني».

ولفت إلى أن العمران وعاء التنمية، فضلًا عن أن التنمية تتم بشكل ضعيف إذا كان العمران سيئًا، مستشهدًا بتنفيذ الدولة لمحور ترسا داخل الهرم: «دافعين مليارات عشان نسهل حركة المواطنين داخل العمران الذي تم بناؤه بشكل غير مخطط».

وذكر وزير الإسكان أن بناء منطقة جديدة أرخص للوزارة 3 مرات من تحسين مناطق عمرانية قائمة لا تحوي محاور حركة، متابعًا: «لا نريد الاستمرار في هذا الاتجاه مرة أخرى، ومظلة قانون التصالح مفتوحة لضم أكبر عدد من المواطنين».