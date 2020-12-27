محافظ كفر الشيخ: الكشف على 1853 مواطنا في قافلة طبية

شهدت قرية الشباسية التابعة للوحدة المحلية لقرية شابة بمركز دسوق، قافلة طبية، تحت إشراف اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، على مدار يومي السبت والأحد.



جاء ذلك بحضور فريق من وزارة الصحة، بإشراف المهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة، والدكتور بكر عبد اللطيف بكر مسئول القوافل الطبية بالمديرية، ومحمد جميل نائب رئيس مركز ومدينة دسوق لشئون القرى، والدكتور محمد فوزي أغا مدير الإدارة الصحية بدسوق، والفريق الطبي المرافق، ورئيس قرية شابة الأستاذ عطية زيدان.



وتأتي القافلة في إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرًا، والمحرومة من الخدمات الطبية، وشهدت الحملة عقد ندوة تثقيفية لأهالي القرية عن فيروس كورونا المستجد، وقافلة طبية للكشف، وصرف العلاج مجانا لأهالى القرية والقرى المجاورة.



وقال نور الدين إنه تم توقيع الكشف الطبي على 1853 مواطناً ومواطنة، وتحويل 40 حالة لمستشفيات متخصصة لإجراء العمليات اللازمة، وضمت القافلة تخصصات متعددة "باطنة، أطفال، جراحة جلدية، أسنان، نساء، مسالك بولية، وقسم للتقارير الطبية، وصيدلية، ومعملين.



وأضاف أنه تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات بمستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي، وستتوالى القوافل الطبية بالقرى الأشد احتياجاً؛ لتوفير الخدمات الطبية لأهالينا بهذه القرى في كافة مراكز المحافظة.