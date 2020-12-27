البابا تواضروس الثاني: ننتظر انتهاء قانون الأسرة للمسيحيين قبل انعقاد البرلمان الجديد

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة قدمت قانون الأسرة للمسيحيين إلى مجلس الوزراء، لافتًا إلى إحالة القانون إلى الشؤون القانونية بعد ذلك.

وأضاف تواضروس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن القانون جارِ مناقشته في مجلس النواب، مشيرًا إلى الانتهاء من مناقشة 60 بندًا من بنوده.

ولفت إلى أن الكنيسة تنتظر انتهاء القانون قبل انعقاد مجلس النواب الجديد خلال عام 2021، موضحًا أن الطلاق في الكنيسة يكون لعلة الزنا إما فعلي أو حكمي.

وذكر بطريرك الكرازة المرقسية أن إثبات الزنا الفعلي صعب، فضلًا عن أن الزنا الحكمي يتعلق بوجود شواهد تدل على نشأة علاقة خاطئة، مؤكدًا أن الطلاق يتم حال ثبوت هذه الأمور.

وأوضح أن التطليق في الكنيسة يعني بطلان الزواج، مستشهدًا بالحالات التي يتم فيها التطليق: «إذا كان أحد أطراف الزواج مريض بمرض يعوقه عن أداء واجباته الزوجية وأخفى الأمر، ففي هذه الحالة يتم بطلان الزواج».