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رقم سلبي لصلاح أمام وست بروميتش يحدث لأول مرة منذ ديسمبر 2019

شريف أبوحمد
نشر في: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 10:59 م | آخر تحديث: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 10:59 م

شهدت مباراة ليفربول ووست بروميتش، رقما سلبيا لمحمد صلاح نجم الريدز، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي.

وذكرت شبكة "سكاواكا" العالمية للاحصائيات، أن صلاح فشل في التسديدة على المرمى في مباراة بالدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد للمرة الأولى منذ 4 ديسمبر 2019 ضد إيفرتون.

وتواصلت عقدة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أمام وست بروميتش ألبيون، بعدما فشل في تحقيق الفوز عليه للمباراة الرابعة على التوالي.

واستمر صلاح في صدارة جدول ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي بـ 13 هدفا، بالرغم من عدم تسجيله في مرمى وست بروميتش مساء اليوم.


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