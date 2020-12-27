قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة لديها خطة بشأن مخلفات كورونا، تتعلق برفعها بصورة مستمرة وسرعة من خلال فريق ملتزم بالإجراءات الوقائية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء أمس السبت، أن الوزارة أصدرت دليلًا استرشاديًا لكل الأماكن، النوادي والمحال والمراكز التجارية والفنادق، مشيرة إلى أهمية إتلاف الكمامات قبل التخلص منها، وخاصة التي تستخدم أكثر من مرة.

وأشار أن مخلفات البؤر الوبائية توجه إلى خلية مختصة داخل المدفن الصحي، مضيفة أنه يتم تبطينها بالجير، ضمانًا لعدم اختلاطها بالمخلفات الأخرى العادية.

وعن دمج القطاع الخاص بمنظومة تحديث العمل بالمحميات الطبيعية، أوضحت أن خطة التحديث بدأت منذ عاميين بـ 12 محمية طبيعية يتم طرحها حاليًا للقطاع الخاص، وذلك في إطار استحداث نوع جديد من السياحة مرتبط بالبيئة.



