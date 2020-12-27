للمرة الثالثة خلال 6 أشهُر، سيطرت قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، عقب منتصف ليل اليوم الأحد، على حريق نشب في مستشفى البدراوي الخاصة، الكائنة في شارع محمد نجيب، شرقي المحافظة، وأرجعت المعاينة الأولية سبب الحريق لحدوث ماسٍٍ كهربائي بسبب الحمل الزائد على الكابلات باللوحة العمومية.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، وإدارتي: شرطة النجدة، والحماية المدنية، وغرفة عمليات المحافظة والحي، بوقوع الحريق.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإسعاف، وقوات الدفاع المدني، إلى موقع الحريق، تم السيطرة على النيران وإخمادها وتبريد أثارها، بواسطة سيارات إطفاء، لمنع وصولها إلى باقي طوابق العقار السكني، الذي تتواجد المستشفى أسفله، بعد إخلائه من المرضى.

وجرى عمل كردون أمني في محيط المستشفى، وإخلاء العاملين، ونقل المرضى لمستشفيات أخرى بسيارات الإسعاف، وسط حالة من الذعر بين العاملين والمرضى، الموجودين في المستشفى، بجانب تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.

يذكر أنه بتاريخ 29 يونيو الماضي، اندلع حريق في نفس المستشفى؛ بسبب حدوث ماسٍ كهربائي بوحدة التكييف المركزي، أسفر عن مصرع 7 أشخاص مصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وإصابة 7 آخرين، وفي 13 ديسمبر الجاري، وقع الحريق الثاني داخل مطبخ المستشفى، دون خسائر بشرية.