توقعات بتفوق الاقتصاد الصيني على الأمريكي في7 سنين

رجح تقرير اقتصادي حديث قرب تفوق الاقتصاد الصيني على نظيره الأمريكي المتصدر منذ زمن حتى الآن، وذلك نتيجة الأداء الاقتصادى المتميز للصين خلال الجائحة بحسب التقرير، والذي قابله ضعف بالأداء الأمريكي.

ونقلت صحيفة "الجارديان البريطانية" عن تقرير المركز البريطاني لبحوث الاقتصاد والأعمال إن الصين تمكنت من تضييق الفجوة بينها مع الولايات المتحدة في عام 2020 الذي شهد نموًا للاقتصاد الصيني بـ2% قابله انكماش للاقتصاد الأمريكي بـ5% ما جعل التفوق الصيني متوقعًا بحلول عام 2028 أبكر بـ5 سنين من وقت التفوق المرجح من قبل.

وقال ميكويل دوغلاس مدير المركز، إن العديد من الدول الآسيوية حققت نجاحات اقتصادية خلال الجائحة مقابل ضعف الأداء الأوروبى مايمثل درسا من الواجب علي أوروبا تعلمه بأهمية النظر للدول الأخري والتعلم منها.

وبحسب التقرير تتمكن الصين من بلوغ تصنيف الدول ذات الدخل المرتفع للفرد إذ تخطي متوسط دخل الفرد فيها للفترة بين عامي 2020 لـ2025 الـ12536 دولارًا للفرد.

ويذكر أن نسبة الصين من الناتج الاقتصادى العالمى إرتفعت خلال العقدين الماضيين من 3.6% لـ17% في عام انخفض به إجمالي الناتج العالمي للدول مجتمعة بـ4.4% بسبب الجائحة.

وذكر التقرير أيضا، أن الهند بصدد العودة لتخطى بريطانيا وفرنسا من حيث نمو الاقتصاد في عام 2035.

وتابع التقرير، أن أزمة بريكست لن تأثر كثيرا على نمو الاقتصاد البريطاني إذ من المتوقع أن يتفوق الناتج المحلى البريطانى على نظيره الفرنسى بـ40% بحلول عام 2036.

كما أشار التقرير إلى أن الوعي بقضية التغير المناخي سيلعب دورًا في الاقتصاد العالمي إذ أنه من المرجح انخفاض سعر برميل النفط فى عام2035 بـ30 دولارًا.