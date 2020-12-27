 الصحة الأردنية: 1590 إصابة بكورونا.. وإصابتان بالفيروس المتحور - بوابة الشروق
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الصحة الأردنية: 1590 إصابة بكورونا.. وإصابتان بالفيروس المتحور

أ ش أ
نشر في: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 10:41 م | آخر تحديث: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 10:41 م

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 29 حالة وفاة و1590 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 287 ألفًا و946 حالة، فيما أن عدد الحالات النشطة 22 ألفًا و674 حالة، و3758 وفاة منذ بدء الجائحة.

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الأحد، "إنه تم اكتشاف حالتي إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا؛ لأردنيين قادمين من بريطانيا".

وأوضح أن الحالتين اللتين تم اكتشافهما، تمت بعد حصر القادمين من المملكة المتحدة، وتتبعهم وإجراء الفحوصات لهم، مشيرا إلى أن الحالتين هما لزوجين قدما معًا وحالتهما الصحية ممتازة.

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