جنوب أفريقيا تدرس إعادة فرض حظر الكحوليات مع ارتفاع عدد الإصابات بكورونا

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تدرس جنوب أفريقيا إعادة فرض حظر بيع المشروبات الكحولية بسبب ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن شخص مطلع على المناقشات، دون الكشف عن اسمه.

وتم وضع قيود على مبيعات المشروبات الكحولية بدرجات متفاوتة منذ فرض واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم في مارس، لخفض حالات الدخول إلى المستشفيات بسبب حوادث السيارات والعنف المرتبط بالكحوليات.

وأفادت بلومبرج بأنه من الممكن أن يبدأ الحظر يوم الثلاثاء ويستمر حتى 10 يناير.

وشهدت جنوب إفريقيا ثلاثة أيام قياسية من الإصابات حتى 25 ديسمبر، عندما سجلت 14796 حالة إصابة جديدة.