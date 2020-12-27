الحكومة: قرار غرامة الكمامة خاص بالارتداء وليس الحيازة

قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن القرار الخاص بالتحصيل الفوري لغرامة عدم ارتداء الكمامة مهم جدًا، مشيرًا إلى تحصيل 50 جنيهًا فورية من المخالفين.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن قرار العقوبة يختص بارتداء الكمامة وليس حيازتها، معقبًا: «مش معنى كده تكون الكمامة في جيبك ولما تجيلك سلطات إنفاذ القانون تطلعها وتقول معايا»، بحسب تعبيره.

وتابع: «معاك الكمامة البسها مش تحطها في جيبك أو ماتابسهاش خالص»، مؤكدًا أنه سيتم تحصيل الغرامة بشكل فوري بموجب إيصال رسمي.

وأوضح أن سلطات إنفاذ القانون المخول لها تحصيل غرامة عدم ارتداء الكمامة، تتمثل في الشرطة ومن لهم حق الضبطية القضائية في الجهات الحكومية ووسائل المواصلات.

وعقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، للنظر في آخر تطورات الجائحة بمصر، والإجراءات التي اتخذت الفترة الماضية، وسبل تطبيق قرارات وقف الاحتفالات برأس السنة، وتقييم الوضع الوبائي على ضوء زيادة عدد الإصابات باستمرار منذ نحو أسبوعين.

وأقرت اللجنة، تطبيق غرامة فورية 50 جنيهًا للأفراد الذين لا يطبقون الإجراءات الاحترازية ولا يرتدون الكمامة بداية من الأحد المقبل.