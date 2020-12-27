يمكن أن يساعد شرب كوب من الماء على التخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة، ويساعد أيضًا في إزالة السموم من الجسم، وزيادة عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم عن طريق زيادة إنفاق الطاقة أثناء الراحة، حيث يمكن أن يؤدي تناول كوب من الماء إلى زيادة استهلاك الطاقة أثناء الراحة بنسبة 24-30% خلال 10 دقائق، والتي تستمر لمدة 60 دقيقة تقريبًا.

لذلك نشر موقع "ميديكال نيوز توداى" مجموعة من المعلومات حول فوائد تناول الماء.

* يساعد في إزالة السموم من الجسم

يمكن أن يساعد الماء الكلي على تصفية السموم، وذلك لأنه عندما يصاب الجسم بالجفاف، لا يمكنه بسهولة إزالة الفضلات والسموم من الجسم، ولكن تحتفظ الكلى بالسوائل، يساعد الماء أيضا في التخلص من الإمساك، ولذلك عن طريق تسهيل حركة البراز وتليين البراز الصلب.

*يمنع من الإفراط في تناول الطعام

أثبتت الدراسات أن تناول كوب من الماء قبل نصف ساعة من تناول الغداء والعشاء يمكن أن يمنع من الإفراط في تناول الطعام، بالإضافة إلي أن شرب الماء قبل تناول الوجبة يقلل من عدد السعرات الحرارية المستهلكة خلال الوجبة بنسبة 13%.

* يحسن التمرين

يمكن أن يساعد شرب كمية كافية من الماء قبل التمرين على تحسين أداء التمرين، ويساعد أيضا العضلات والأنسجة الضامة والمفاصل على التحرك بشكل صحيح.

كما أنه يساعد القلب والرئتين على العمل بشكل فعال، حيث يتم تكثيفها أثناء التمرين.

* مشروب خالٍ من السعرات الحرارية

يمكن أن يؤدي تناول كمية كافية من الماء إلى الحد من خطر السمنة وزيادة الوزن.

* ما هي كمية الماء التي يجب أن تشربها؟

تختلف كمية الماء التي يحتاجها المرء تمامًا من فرد لآخر، حيث يحتاج الأشخاص الذين يتعرقون كثيرًا أو يمارسون الرياضة كثيرًا إلى أكثر من 8 أكواب من الماء، في حين أن الأشخاص الذين يجلسون في مكيف الهواء طوال اليوم ولا يمارسون الكثير من النشاط البدني قد يكفيهم ثمانية أكواب من الماء، ولكن القاعدة العامة هي شرب الماء دائمًا عند الشعور بالعطش.