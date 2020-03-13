 فتح طريق الكريمات بعد انقشاع الشبورة - بوابة الشروق
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فتح طريق الكريمات بعد انقشاع الشبورة

مصطفى أمير:
نشر في: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 9:28 ص | آخر تحديث: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 9:28 ص

أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، فتح طريق الكريمات أمام حركة السيارات، بعد انقشاع الشبورة، صباح اليوم الأحد.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات، الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.


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